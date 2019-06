বিশ্বকাপের আগে ডে-আউট করে ট্রোল হলেন ধোনি-বিরাটরা

এক ফ্যান তো বিরাটদের মনে করিয়ে দিলেন, তাঁদের ইংল্যান্ড পাঠানো হয়েছে বিশ্বকাপ খেলার জন্য নাকি মজা করার জন্য।

দেখুন সমর্থকদের সেই সব প্রতিক্রিয়া:

Do teen match haarenge nahi jab tak aise hi faaltu masti karte rahenge. You guys have been sent to play cricket, not to enjoy a picnic! Height of entitlement. — Abhishek (@abhishaek) May 31, 2019

Practice kaun karega? — abhi (@Fake_Acc18) May 31, 2019

Fun fun me world Cup na chla jaye kahi.

Be careful — ravi Singh (@ravigaharwar1) May 31, 2019

ye sab to ghumne hi gaye he... — arpit gurjar (@ArpitGurjar) May 31, 2019

Ye sab theek hai world cup haro to bhi chalega pakistan se haar ke maat aao..! — Black or White (@kdhupkar) May 31, 2019

Practice kr lo Bhai — Farhad (@iamfarhadahmad) May 31, 2019

ab ye ghumna firna to england series ke tour me v krpayenge avi .. focus on ur strengths and try to overcome ur weaknesses.. indian fans aplog ke liye itna krte h aap log vi gme and strategy me dhyan dijiye koi vi player consistence nhi hai. we want cup, semifinalists nhi — Abhishek Chowdhury (@abhishy9) May 31, 2019

যে ছবি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড পোস্ট করেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় দলের প্লেয়াররা পেইন্টবল পোষাকে সেজে পোজ দিচ্ছেন। এই বিশ্বকাপে বিরাট কোহলির নেতৃত্বে প্রথমবার নামছে ভারতীয় দল। যদিও তাঁর পিছনে ভীষনভাবে রয়েছেন এমএস ধোনি।

বিশ্বকাপের ভারতের প্রথম প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। যারা প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে বড় ব্যবধানে হেরে গিয়েছে। প্রথম ম্যাচে খেলতে পারেননি ডেল স্টেইন। মনে করা হচ্ছে ভারতের বিরুদ্ধে ফিরতে পারেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে খেলবে‌ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে।