ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার হতাশা জানান দিল টুইটার

অনেকে তো আইসিসিকেই আর্জি জানিয়ে বসেছেন, বিশ্বকাপের লোগো বদলে ফেলা উচিৎ। এবং বদলে যাওয়া লোগো কেমন দেখতে হবে সেই ছবিও তারা দিয়ে দিয়েছেন।

দেখে নিন সেই সব টুইট:

@BCCI disappointment for all Indian fan due to weather..#ind VS nz pic.twitter.com/Ne28xgpjfr — Ajay paikra (@Ajaypaikra13) June 13, 2019

#INDvsNZ #CWC19



Fans : Worst WC ever. ICC should have focused more on management.



ICC : pic.twitter.com/ywRNhyKZkb — Ankita Mondal (@valANKyrie) June 13, 2019

Cricket fans: Hey, ICC we have waited for 4 years for CWC, please select a venue with cricket friendly weather.#INDvsNZ #CWC19

*Le ICC:- pic.twitter.com/ksre0wBep9 — Happy S (@PunnErr) June 13, 2019

Fans : Wow. Bolt vs Boomrah today



Rain: Hold my beer #INDvsNZ #CWC19 — Abhishek (@abhi8504) June 13, 2019

Exclusive pic of #Cricket fans around the world waiting for the match to start. #CWC2019 #IndvsNZ pic.twitter.com/dqdJxB7tOc — Shafana Hussain (@phenomenal_mess) June 13, 2019

বৃহস্পতিবার নটিংহ্যামে বিশ্বকাপের তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামার কথা ছিল ভারতের। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে এ বার গতবারের রানার্সদের মুখোমুখি হয়েছিল ভারত (Indian Cricket Team)। প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়েছিলেন বিরাট কোহলিরা (Virat Kohli)। এ বার সামনে ছিল নিউজিল্যান্ড (New Zealand Cricket Team)। এখনও পর্যন্ত এই বিশ্বকাপে একটিও ম্যাচ হারেনি কিউইরা। তিনটি খেলে তিনটিতেই জিতে শীর্ষে রয়েছেন কেন উইলিয়ামস‌নরা (Kane Williamson)

ভারতের দু'টি খেলে দু'টিতেই জয়। শেষ ম্যাচে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। ওপেনার শিখর ধাওয়ান চোট পেয়ে ছিটকে গেলেও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফেভারিট ধরা হচ্ছিল ভারতকেই। যদিও তার প্রমান পাওয়া গেল না। ওপেনিংয়ে রোহিত শর্মার সঙ্গে এই ম্যাচে দেখা যাবে লোকেশ রাহুলকে জানিয়ে দিয়েছেন ব্যাটিং কোট সঞ্জয় বাঙ্গার। ওপেনিং সমস্যা যে লোকেশ রাহুলই মেটাবেন তা জানাই ছিল।

ত কয়েক দিন প্রবল বৃষ্টি না হলেও খেলার প্রতিবন্ধকতার জন্য তা যথেষ্ট। বুধবার বিরাট কোহলি অ্যান্ড টিং এই আবহাওয়ার মধ্যেও ট্রেন্ট ব্রিজে অনুশীলন করতে পৌঁছেছিলেন। প্রবল ঠান্ডা থাকলেও তার মধ্যেই ভারতীয় দল পুরো ট্রেনিং করেছে। কারন প্রতিপক্ষ ছিল নিউজিল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলাটাই হল না।