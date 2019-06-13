ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার হতাশা জানান দিল টুইটার

ট্রেন্ট ব্রিজে (Trent Bridge) বৃষ্টি যেভাবে আরও একটি বিশ্বকাপ ২০১৯-এর (World Cup 2019) ম্যাচের উপর প্রভাব ফেলল তাতে হতাশ সমর্থকরা। গোটা বিশ্ব থেকে ফ্যানদের অভিব্যক্তি বুঝিয়ে দিল তাঁরা কতটা হতাশ। কিন্তু বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচ নিয়ে রীতিমতো মজা করতে ছাড়লেন না তাঁরা। বিভিন্ন ছবির মধ্যে দিয়ে তাঁরা বুঝিয়ে দিলেন বিশ্বকাপের এই মাচ ভেস্তে যাওয়াটা কতটা মজার হয়ে গিয়েছে তাদের কাছে। নটিংহ্যামে বেশ কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টি চলছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই প্রবল বৃষ্টি। দুই দল মাঠে পৌঁছনোর পর তেকে কখনও বৃষ্টি থেমেছে কখনও জোড়ে নেমেছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে টস পর্যন্ত করা যায়নি। ভারতীয় সময় সাড়ে সাতটা নাগাদ ম্যাচ বাতিল ঘোষণা করে দিয়েছেন আম্পায়াররা। পিচ ঠিক থাকলেও আউটফিল্ডের অবস্থা খেলার উপযোগী ছিল না। এই অবস্থায় খেলতে নামলে চোট-আঘাতের সমস্যা হতে পারে বলেই মনে করেছেন তাঁরা। আর এই দীর্ঘ অপেক্ষার মধ্যেই সমর্থকরা মজার সব মেমে দিয়ে ভরিয়ে তুলেছে টুইটার।
অনেকে তো আইসিসিকেই আর্জি জানিয়ে বসেছেন, বিশ্বকাপের লোগো বদলে ফেলা উচিৎ। এবং বদলে যাওয়া লোগো কেমন দেখতে হবে সেই ছবিও তারা দিয়ে দিয়েছেন।
দেখে নিন সেই সব টুইট:
Indian fans:- Nooooo Its still raining— Happy S (@PunnErr) June 13, 2019
#INDvsNZ #CWC19
Meteorological Deptt:- pic.twitter.com/LczTWz4HQW
@BCCI disappointment for all Indian fan due to weather..#ind VS nz pic.twitter.com/Ne28xgpjfr— Ajay paikra (@Ajaypaikra13) June 13, 2019
#INDvsNZ #CWC19— Ankita Mondal (@valANKyrie) June 13, 2019
Fans : Worst WC ever. ICC should have focused more on management.
ICC : pic.twitter.com/ywRNhyKZkb
#IndvsNZ— SelfishMunda (@selfishmunda) June 13, 2019
Cricket fans yaar aj fir se #rain hogayi #rain : pic.twitter.com/ag9hkWmu2U
Indian fans reaction right now#INDvsNZ pic.twitter.com/z1YNmjgd66— Mahatma Aandhi(@AnkushGade12) June 13, 2019
Crowd is just getting to see the rain— Chowkidar Bobby Fan 2.0 (@SirBobbyDeol) June 13, 2019
#INDvNZ #IndvsNZ #INDvPAK #CWC19 #ICCWorldCup@BCCI @ICC pic.twitter.com/x5UvTiH30q
Cricket fans: Hey, ICC we have waited for 4 years for CWC, please select a venue with cricket friendly weather.#INDvsNZ #CWC19— Happy S (@PunnErr) June 13, 2019
*Le ICC:- pic.twitter.com/ksre0wBep9
Match is delayed due to heavy rain.— Fila khan (@ashtaffila) June 13, 2019
Le indian fans:#INDvsNZ #CWC19 pic.twitter.com/8EwS2Vvv1I
Fans : Wow. Bolt vs Boomrah today— Abhishek (@abhi8504) June 13, 2019
Rain: Hold my beer #INDvsNZ #CWC19
Exclusive pic of #Cricket fans around the world waiting for the match to start. #CWC2019 #IndvsNZ pic.twitter.com/dqdJxB7tOc— Shafana Hussain (@phenomenal_mess) June 13, 2019
India Win Toss And Chose to #INDvsNZ #CWC19 #BringBackImadWasim #INDvsNZ @ICC @cricketworldcup pic.twitter.com/B6BOCKH4Y7— Sobia #20June My Day (@LalaFansClub) June 13, 2019
বৃহস্পতিবার নটিংহ্যামে বিশ্বকাপের তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামার কথা ছিল ভারতের। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে এ বার গতবারের রানার্সদের মুখোমুখি হয়েছিল ভারত (Indian Cricket Team)। প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়েছিলেন বিরাট কোহলিরা (Virat Kohli)। এ বার সামনে ছিল নিউজিল্যান্ড (New Zealand Cricket Team)। এখনও পর্যন্ত এই বিশ্বকাপে একটিও ম্যাচ হারেনি কিউইরা। তিনটি খেলে তিনটিতেই জিতে শীর্ষে রয়েছেন কেন উইলিয়ামসনরা (Kane Williamson)
ভারতের দু'টি খেলে দু'টিতেই জয়। শেষ ম্যাচে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। ওপেনার শিখর ধাওয়ান চোট পেয়ে ছিটকে গেলেও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফেভারিট ধরা হচ্ছিল ভারতকেই। যদিও তার প্রমান পাওয়া গেল না। ওপেনিংয়ে রোহিত শর্মার সঙ্গে এই ম্যাচে দেখা যাবে লোকেশ রাহুলকে জানিয়ে দিয়েছেন ব্যাটিং কোট সঞ্জয় বাঙ্গার। ওপেনিং সমস্যা যে লোকেশ রাহুলই মেটাবেন তা জানাই ছিল।
ত কয়েক দিন প্রবল বৃষ্টি না হলেও খেলার প্রতিবন্ধকতার জন্য তা যথেষ্ট। বুধবার বিরাট কোহলি অ্যান্ড টিং এই আবহাওয়ার মধ্যেও ট্রেন্ট ব্রিজে অনুশীলন করতে পৌঁছেছিলেন। প্রবল ঠান্ডা থাকলেও তার মধ্যেই ভারতীয় দল পুরো ট্রেনিং করেছে। কারন প্রতিপক্ষ ছিল নিউজিল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলাটাই হল না।