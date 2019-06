পাকিস্তানকে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে ট্রোল হলেন শোয়েব আখতার

World Cup 2019 Points Table: চার ম্যাচের পর শীর্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে আউট হয়ে মাঠ ছাড়ছেন কেভিন পিটারসেন। এবং উইকেট নেওয়ার উৎসবেএ মেতেছেন শোয়েব আখতার।

শোয়েব আখতার এই ছবি পোস্ট করে লেখেন, ‘‘রক্ত, ঘাম, আগ্রাসন, দৌঁড়, হৃদস্পন্দন, বদমাশি। এই সবগুলো দরকার যখন তুমি তোমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। তোমাদেএর বুকে যে স্টার রয়েছে সেটা তোমাদের গর্ব। দারুন খেলো। ওদের হারাও। লড়ে নাও।''

Blood, sweat, aggression, racing heartbeat, badmaashi. This is whats required when you represent your country. This star on your chest is your pride guys. Tagra khelo.

Go get them. Larr jao. #Pakistan #PakvsEng #cwc2019 pic.twitter.com/b9JnTmBKOp — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) June 1, 2019

কেভিন পিটারসেন অবশ্য এই ছবি দেখে মজা না করে পারেননি। তিনি রয়েছেন এই ছবিতে, তা নিয়ে মন্তব না করে পারা যায়? এর পর চলেছে টুইট পাল্টা টুইট।

Can't argue with that tweet buddy as you're celebrating after I smacked you all over for a 100...! Great passion! — Kevin Pietersen(@KP24) June 1, 2019

টুইট লড়াই সঙ্গে সঙ্গে থামেনি। চলতেই থাকে। শোয়েব আখতার পিটারসেনের প্রতিভার কথা স্বীকার করেও তাঁকে আউট করার পর শোয়েব তাঁর চিকেন ডান্সের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত দু'জনেই একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভাল সম্পর্কের কথা জানিয়ে শেষ করেন।

Love ya buddy! — Kevin Pietersen(@KP24) June 2, 2019

Likewise :)

Sending love your way — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) June 2, 2019

পাকিস্তান তাদের প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১০৫ রানে অল-আউট হয়ে গিয়েছিল। ট্রেন্ট ব্রিজে এটাই ছিল তাদের সর্বনিম্ন রান। ২১.৪ ওভারে শেষ হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানের ইনিংস।

এর পর ১৩.৪ ওভারে ম্যাচ জিতে নেন ক্যারিবিয়ানরা। ক্রিস গেইল ৩৪ বলে ৫০ রানের ইনিংস খেলেন। বিশ্বকাপের মঞ্চে ছক্কার রেকর্ডও করেন তিনি।

সোমবার মার্ক উডকে আবার প্রথম এগারোয় দেখা যেতে পারে। পাকিস্তানের সামনে কঠিন লড়াই।