পাকিস্তানের ফ্যানরা আজ ভারতের সমর্থক

দেখুনপাকিস্তান সমর্থকদের জবাব:

Question to all Pakistan fans .. England vs INDIA .. Sunday .. who you supporting ? ?? — Nasser Hussain (@nassercricket) June 26, 2019

Definitely backing India ???? for two reasons

1- they're neighbours

2- they're passionate about cricket — Rana Shazib (@RmShazib) June 26, 2019

I don't know. All I am saying is that Allama Iqbal wrote Saare Jahaan Se Acha Hindustan Humara. https://t.co/1vreHH5CuU — Rana Talha Asfar ???? (@RTAluvzAfridi) June 26, 2019

Team India ????????

Hahahaha we are living in loving times again ?????????????? — E Q U I N O X ?? (@cap_sohail) June 26, 2019

ছ'টির মধ্যে পাঁচটি ম্যাচই জিতে নিয়েছে ভারত। নিউজিল্যান্ড ম্যাচ বৃষ্টির জন্য ভেস্তে গিয়েছিল। ছয় ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বিরাট কোহলিরা। শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া।

ভারতের সামনে এখন শুধু একটি ম্যাচ জয়ের হাতছানি। ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিতে পারলেই বারতের সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যাবে। অস্ট্রেলিয়ার পর দ্বিতীয় দল হিসেবে সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবে ভারত।

অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের অবস্থা বেশ খারাপ। সাত ম্যাচে ইংল্যান্ডের ঝুলিতে রয়েছে আট পয়েন্ট। তিনটি ম্যাচে হারের মুখ দেখতে হয়েছে আয়োজক দেশকে। শেষ ম্যাচে তাদের খেলতে হবে শক্তিশালী নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। যদিও শেষ দুটো ম্যাচের হারের মুখ দেখেছে নিউজিল্যান্ডও।

পাকিস্তান এই মুহূর্তে রয়েছে চার নম্বরে। শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে তিন উইকেটে হারিয়ে ছাপিয়ে গিয়েছে ইংল্যান্ডকে।

আর সে কারনেই ইংল্যান্ডের সামনে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচটি মাস্ট উইন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের হাতে থাকবে আরও দুটো ম্যাচ। শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলতে হবে ভারতকে এর পর।