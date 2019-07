ভারত-বাংলাদেশের ক্রিকেট লড়াইয়ে গ্যালারির মন জিতলেন কে?

এজবাস্টনের মহারণে ভারত ও বাংলাদেশকে মিলিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ

Well done camera man you have captured the amazing spirit this videos shows that age is just a number and She proves it with her enthusiasm#INDvBAN #hitman pic.twitter.com/2FhCXFQydk — SHUBHAM PRAJAPATI (@Shubham_RSS_BJP) July 2, 2019

দেখে নিন বর্ষীয়সী এই ফ্যানের উৎসাহ ও আবেগ দেখে টুইটেরাত্তিদের প্রতিক্রিয়া।

সৌরভের রেকর্ড ভেঙে এক বিশ্বকাপে চার সেঞ্চুরি রোহিত শর্মার

She is going to be a internet sensation...

What cricket is in India...#INDvBAN pic.twitter.com/DJEBzVG2pp — Sanchit sahu (@SanchitSahu10) July 2, 2019

look at her enthusiasm and passion!

that's what cricket does to us, Indians' love for cricket is everything#INDvBAN pic.twitter.com/CQSc5MFSsq — aditi. (@AdiiiTea) July 2, 2019

When you return home from job interview and announce confirmation of your first job.

#INDvBAN pic.twitter.com/kTumk9PPcB — Scatterbrain (@722manish) July 2, 2019

এদিন টসে জিতে ভারত ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। পঞ্চাশ ওভারে ভারত তোলে ৩১৪/৯। রোহিত শর্মা আরও একবার দিনের সেরা ব্যাটসম্যান হয়ে উঠলেন। একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে তাঁর ২৬তম শতরানটি পেলেন তিনি। এবারের বিশ্বকাপে এটা তাঁর চতুর্থ শতরান। সঙ্গকারার এক বিশ্বকাপে চারটি শতরানের রেকর্ড স্পর্শ করলেন তিনি।

কেএল রাহুলও অর্ধশতরান পেলেন। দুই ওপেনারের ব্যাটিং বিক্রমে মিডল অর্ডারের জন্য মজবুত পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিরাট কোহলি, দীনেশ কার্তিক ও হার্দিক পান্ডিয়া ব্যাট হাতে ব্যর্থ হলেও ঋষভ পন্থ ভাল ব্যাট করেন। জীবনের দ্বিতীয় ম্যাচে দ্রুত লয়ে ৪৮ রান করে যান তিনি। যার দৌলতে ভারত লড়াকু স্কোর গড়তে সমর্থ হয়।