রোহিত শর্মার সঙ্গে ওপেন করবেন লোকেশ রাহুল: সঞ্জয় বাঙ্গার

Assistant Coach, @ImSanjayBangar throws light on @SDhawan25 's injury status #TeamIndia #CWC19 pic.twitter.com/G8dcaQCUTF

ট্রেন্ট ব্রিজে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগের দিন সঞ্জয় বাঙ্গার বলেন, ‘‘আমি সিখরের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার ছিটকে যাক এটা চাই না। তবে আপাতকত ব্যাটিং অর্ডার অনুযায়ী লোকেশ রাহুলকে উপরে তুলে আনা হবে। এবং দলে আরও প্লেয়ার রয়েছে যাদের আমরা পরবর্তী ম্যাচে ব্যবহার করতে পারি। ''

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১১৭ রান করেছিলেন শিখর ধাওয়ান। রোহিদত শর্মার সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ১২৭ রান এসেছিল। যার ফলে রানের পাহাড়ে পৌঁছে গিয়েছিল ভারত। যে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া।

বাঙ্গাল বলেন, ভারতীয় দল শিখর ধাওয়ানকে মিস করবে কিন্তু দল যথেষ্ট শক্তিশালী যাতে দলের জয়ের ধারার ধরে রাখা সম্ভব হবে।

তিনি বলেন, ‘‘আগামী তিন-চারটি ম্যাচে আমরা শিখরকে অবশ্যই মিস করব। কিন্তু আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিবর্ত রয়েছে সব পজিশনের জন্য। তাদের নিয়েই আমরা এই জয় ধরে রাখতে পারব।''

টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে জানানো হয়েছে, ঋষভ পন্থ ভারতীয় দলের সঙ্গে ম্যানচেস্টারে যোগ দেবেন পাকিস্তান ম্যাচের আগে। রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ভারত।

.@RishabPant777 is on standby for Shikhar Dhawan - @ImSanjayBangar #TeamIndia #CWC19 pic.twitter.com/uuZTcRmoJ2