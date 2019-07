অজি উইকেটকিপারের থুতনিতে আছড়ে পড়ল আর্চারের বিষাক্ত ডেলিভারি

How cool are you on a scale of 1 - Alex Carey? #ENGvAUS pic.twitter.com/xJm7S0c1Ya

ম্যাচের প্রথম বলেই চার মারেন ওয়ার্নার। কিন্তু দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলেই শূন্য রানে ফিরে যান অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ। খানিক পরে স্লিপে জনি বেয়ারস্টোর হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান ওয়ার্নার। ইসমান খোয়াজার বদলে দলে আসা পিটার হ্যান্ডসকম্বও দাঁড়াতে পারেননি। ১৪ রানে তিন উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। প্রথম দশ ওভারে তাদের স্কোর দাঁড়ায় তিন উইকেটে সাতাশ।

তবে অ্যালেক্স ক্যারি দলকে টানেন। চোট পাওয়ার পরেও তিনি ভালই খেলছিলেন। শেষ পর্যন্ত অর্ধশতরান থেকে চার রান দূরে থামতে হয় তাঁকে। এটাই এদিন তাঁদের দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর।

আদিল রশিদের বলে আউট হন তিনি। স্টিচ নিয়েই খেললেন অ্যালেক্স। তবে উইকেট কিপিংয়ে কোনও অসুবিধা হবে না বলেই জানা যাচ্ছে।

UPDATE: Cricket Australia have confirmed Alex Carey has had stitches applied to his chin, but will be fine to take the gloves for England's batting innings #CWC19 pic.twitter.com/GCv2DyS6eh