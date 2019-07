ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের জন্য বন্ধ করা হল ওল্ড ট্রাফোর্ডের এয়ারস্পেস

মঙ্গলবার ওল্ড ট্রাফোর্ডে (Old Trafford) বিশ্বকাপের (World Cup 2019) প্রথম সেমিফাইনাল (1st Semi Final)। ম্যানচেস্টারের (Manchester) আবহাওয়া যেমন ভোগাচ্ছে বিশ্বকাপকে তেমন বড় সমস্যা সেখানকার এয়ারস্পেস। যদিও প্রথম সেমিফাইনালে ভারত-নিউজিল্যান্ড (India Vs New zealand) ম্যাচের কথা মাথায় রেথে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ওল্ড ট্রাফোর্ডের এয়ারস্পেস। হেডিংলেতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে লিগের শেষ ম্যাচের সময় ব্যাক্তিগত বিমান থেকে ভারত বিরোধী ব্যানার ওড়াতে দেখা যায়। স্থানীয় অথরিটির সঙ্গে আলোচনার পর ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে জানিয়েছে এয়ারস্পেস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিসিসিআই সূত্র পিটিআইকে জানিয়েছে, ‘‘আমরা নিরাপত্তা বেষ্টনী ভাঙা এবং ক্রিকেটারদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলাম। ইসিডি বিসিসিআই সিইও রাহুল জহুরিকে জানিয়েছে, ওল্ড ট্রাফোর্ডের এয়ারস্পেসকে আজকের জন্য ‘নো ফ্লাই জোন' করে দেওয়া হয়েছে।