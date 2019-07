দল হিসেবে খেলতে পারেনি ভারত, বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়ে বললেন রোহিত শর্মা

টিকিট সমস্যায় ফাইনাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডেই আটকে থাকতে হবে বিরাটদের

টুইটে ভারতের সহ-অধিনায়ক লেখেন, ‘‘যখন দরকার ছিল তখন আমরা দল হিসেবে খেলতে পারলাম না। গতকাল ৩০ মিনিটের খারাপ ক্রিকেট আমাদের হাত থেকে কাপ জয়ের সুযোগ ছিনিয়ে নিল। আমি খুব কষ্টে আছি আমি জানি আপনারাও। বিদেশের মাটিতে এই সমর্থন অসাধারণ ছিল। সবাইকে ধন্যবাদ ইংল্যান্ডের যেখানেই খেলেছি সেখানকার গ্যালারিকে নীল রঙে ভরিয়ে তোলার জন্য।''

We failed to deliver as a team when it mattered, 30 minutes of poor cricket yesterday & that snatched away our chance for the cup. My heart is heavy as I'm sure yours is too.The support away from home was incredible.Thank you all for painting most of uk blue wherever we played