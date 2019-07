ফেডেরার-নাদালের জমজমাট ম্যাচেও গ্যালারিতে বসে কেন বইয়ে মগ্ন এই কিশোর?

তখন চলছে প্রথম সেটের খেলা। ফেডেরার ও নাদাল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করছেন। অসাধারণ সব মুহূর্ত তৈরি হচ্ছে কোর্টে।

নাদালকে হারিয়ে উইম্বলডন ফাইনালে জকোভিচের মুখোমুখি ফেডেরার

তখনই দেখা গেল সেই কিশোরকে। দৃষ্টি নিবদ্ধ হাতে ধরা বইয়ে।

এরপর টুইটারে একের পর এক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ওই পড়ুয়া কিশোরের বই পড়াকে কেন্দ্র করে। রাতারাতি সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সে।

2 of if not the greatest players ever and the kid is reading a damn book smh #FedererNadal #Wimbledon pic.twitter.com/0FFosabdFl — JACK (@Jackariahtjr) July 12, 2019

Can't believe commentators were giving a kid in the audience flack for reading a book at #Wimbledon - least it wasn't an ipad - kudos to any kid picking up a book these days......#federervsnadal pic.twitter.com/JwM4cnrMNt — Mark A. Thomson (@MarkAlanThomson) July 13, 2019

The Kid: I love reading books more anything in this world.



Me: That can't be true in every case. What if you're watching Roger Federer vs Rafael Nadal in their first ever #Wimbledon semi-final?



The Kid: #Fedal #Wimbledon2019 #FedererNadal #VamosRafa #RogerFederer #GOAT pic.twitter.com/9MNOcc2HLh — Nikhil Deshpande (@Chaseeism) July 13, 2019

Shout out to the kid in the crowd at the Federer-Nadal match, utterly engrossed in a book — Timothy Boudreau (@tcboudreau) July 12, 2019

Hope everyone's #SummerReading is going well & that you're not distracted from your goals! You never know where your next favorite reading spot will be!

It's the Federer vs. Nadal semifinal and this kid is reading a book! #goals #Wimbledon @FremdEnglish @ginaenk @FrauSoto99 pic.twitter.com/ULwxX79EWN — Srta. Ashley Soriano (@SorianoSpanish) July 12, 2019

What is he reading? He doesn't even lose his concentration when #fedal play. Must be the most interesting book on planet. #Federer #Nadal #Wimbledon. pic.twitter.com/ahY2wobvZ7 — Sameer Deshmukh (@docsamdeshmukh) July 12, 2019

এত বেশি বয়সে গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে উঠে নজির গড়লেন ফেডেরার। এর থেকে বেশি বয়সে ফাইনাল খেলেছেন কেন রোজওয়েল। তিনি ১৯৭৪ সালে ৩৯ বছর বয়সে উইম্বলডন ও ইউএস ওপেন ফাইনালে খেলেছিলেন।

এভাবেও ফিরে আসা যায়! বিনিদ্র রজনী ভুলে কীভাবে কোর্টে ফিরলেন সেরেনা

জয়ের পরে ফেডেরার জানান, ‘‘আমি বিধ্বস্ত, খেলাটা শেষে এসে কঠিন হয়ে গিয়েছিল। রাফা অবিশ্বাস্য সব শট খেলছিল ম্যাচে টিকে থাকতে। একেবারে সর্বোচ্চ স্তরের খেলা। রাফার সঙ্গে লড়াই সব সময়ই স্পেশাল।''

এদিকে নোভাক জকোভিচের সঙ্গে খেলতেও তিনি উত্তেজিত, জানিয়ে দিয়েছেন ফেডেরার।