Wimbledon 2019: কিরজিওসের আন্ডারআর্ম সার্ভে চমকে গেলেন রাফায়েল নাদাল

নিক কিরজিওসের আন্ডারআর্ম সার্ভের পর নাদালের প্রতিক্রিয়া:

Nick Kyrgios aces Nadal with an underarm serve! #Wimbledon pic.twitter.com/wKH7N85j9J

THAT is how much this win means to @RafaelNadal!



: @Wimbledon pic.twitter.com/H6A0yNzzCl