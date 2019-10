Eugenie Bouchard পরামর্শ চেয়ে ট্রোলড হয়ে গেলেন কেন?

What's the best pizza to order in from — Genie Bouchard (@geniebouchard) September 26, 2019

সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর টুইট পৌংছে যায় তাঁর ফ্যানদের কাছে। আসতে থাকে পরামর্শ। একটা সময় দেখা যায় অনেকেই বিষয়টিকে বেশ গম্ভারভাবেই নিয়েছেন, এবং ততটাই গম্ভীর পরামর্শও দিয়েছেন সব মজাকে পিছনে ফেলে।

Heard a slice of humble can do wonders for the soul — Nelu Coroian (@schiwwe) September 26, 2019

Call me Genie I will bring you pizza. — McGuire (@McGuire72) September 26, 2019

I think you should concentrate on clearing the 1st round of Grand Slam.... — Anirban Banerjee (@AnirbanBanerj19) September 27, 2019

Whats the best way to order in Genie Bouchard from? — Jayson A (@1983jayson) September 26, 2019

I'm so glad you're alive, tweeting and eating pizza!! — RacquetMouth (@RacquetMouth) September 27, 2019

Win some tennis games!!!! — Joce Faucher (@jocefau) September 26, 2019

Buy some Pillsbury dough and make your own... trust me — Johnnymorose (@johnnymorose) September 27, 2019

Buy a cheese pizza. Go to a tacos al pastor restaurant, order half kilo of pastor, put it on the pizza and enjoy.

Note: just if you're in Mexico — Alex Thompson (@Alexmagic182) September 27, 2019

Eating your feelings? Me too. — AC (@achristian81) September 27, 2019

Italy I guess —(@Yougenstu) September 27, 2019

দু'বছর আগে কানাডিয়ান এই প্লেয়ার অচেনা জন গোর্কের সঙ্গে ব্লাইন্ড ডেটে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। ২০ বছরের ইউনিভার্সিটি অব মিসৌরির ছাত্র এবং নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টের সমর্থক তাঁর ড্রিম ডেটে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন বুচার্ডের সঙ্গে।

বুচার্ড একবার টেনিস র‍্যাঙ্কিংয়ের পাঁচ নম্বরেও উঠে এসেছিলেন। ২০১৪তে উইম্বলডনের ফাইনালের পৌঁছনোর পরই র‍্যাঙ্কিংয়ে এই উত্থান হয়েছিল তাঁর।কিন্তু বর্তমানে র‍্যাঙ্কিংয়ে তিনি নেমে গিয়েছেন ১৫৭ নম্বরে।

এই মাসের শুরুতে বুচার্ড হেরে যা‌ন বিয়াঙ্কা আন্দ্রসকিউয়ের সঙ্গে। তিনি ২৩ বারের গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ন সেরেনা উইলিয়ামসকে হারিয়ে গ্র্যান্ড স্লামের ইতিহাসে প্রথম সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন হন তিনি।

আন্দ্রেসকিউয়ের কেরিয়ারে এই ইউএস ওপেনই সেরা প্রাপ্তি এখনও পর্যন্ত। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের পাঁচ নম্বরে জায়গা করে নেন তিনি। ছুঁয়ে ফেলেন ইউজিন বুচার্ডকে।