National Sports Day: ধ্যানচাঁদকে শ্রদ্ধা জানালেন দেশের ক্রীড়াবিদরা

টুইটারে কীভাবে সবাই শুভেচ্ছা জানালেন দেখে নিন:

On #NationalSportsDay, paying my respects to Dhyan Chand Ji, the wizard of hockey, and also to all athletes who play for our country with vigour and passion. pic.twitter.com/ad5XI5Qgwt — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) August 29, 2019

Tributes to 'The Wizard' of hockey, the great #MajorDhyanChand on his birth anniversary.

Also salute to all the sportspersons who have made India proud with their hardwork and determination.#NationalSportsDay pic.twitter.com/BYA1abb3iR — VVS Laxman (@VVSLaxman281) August 29, 2019

My heartfelt tributes to the greatest ever hockey player #MajorDhyanChand on his birth anniversary. Lets us pledge to stay fit on the occasion of #NationalSportsDay pic.twitter.com/7KnN82Hc27 — Hima MON JAI (@HimaDas8) August 29, 2019

Sports is one of the best teachers, teaching you many life lessons. Wishing everyone a happy #NationalSportsDay. Let us all work towards taking sports in India to the absolute top in the world! #FitIndia pic.twitter.com/gv7kbC5ELi — Virdhawal Khade OLY (@virdhawalkhade) August 29, 2019

It's #NationalSportsDay today,lets pay our tribute to the hockey wizard #MajorDhyanChand by taking out time for some physical activity today. Go out and run or play or just take a brisk walk, whatever it is just do it today.

Lets build a happy, healthy and strong nation. pic.twitter.com/9k8OvEfTLR — Vijender Singh (@boxervijender) August 29, 2019

The passion for sports and love for is what has driven me to where I am today. On the occasion of #NationalSportsDay, I urge you all to take up sport and make it a part of your lifestyle. @TheHockeyIndia @FIH_Hockey pic.twitter.com/AK1QTAHBU2 — Rupinder Pal Singh (@rupinderbob3) August 29, 2019

ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে-র শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি অনেকেই ‘ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট'কে সমর্থন করেছেন। যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকেও প্রতিদিনের জীবনে সুস্থ ও ফিট থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

National Sports Day: কেদার যাদবকে সঙ্গে নিয়ে গলফে মাতলেন এমএস ধোনি

এই মুভমেন্টেই উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ‘‘ফিটনেস রাখতে কোনও ইনভেস্টমেন্ট নেই কিন্তু রিটার্ন সারাজীবনের।''

খেলরত্ন পুরস্কার পাওয়া বজরং পুনিয়া ও দীপা মালিকও মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট'কে সমর্থন করেছেন।

Expressing my gratitude to each and every person who has supported my journey in sports & has inspired me towards fitness on this special day of #NationalSportsDay in pursuit of being a fit person I could become an achiever and give back to my country #FitIndiaMovement pic.twitter.com/86baknbEPr — Deepa Malik (@DeepaAthlete) August 29, 2019

১৯৩৬-এর বার্লিন অলিম্পিক ফাইনালে ধ্যানচাঁদ সর্বোচ্চ তিন গোল করেছিলেন। এবং ভারত সহজেই জয় তুলে নিয়েছিল। ভারত ৮-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল জার্মানিকে। ভারতের হকিকে বিশ্বের দরবারে সর্বোচ্চ আসনে বসিয়েছিলেন তিনি। সেই ধারা অনেকদিন ধরে রেখেছিলেন পরবর্তী প্রজন্ম।

‘‘বাবার জন্য ‘ভারতরত্ন' ভিক্ষা করব না'': Dhyan Chand-এর ছেলে অশোক কুমার

অবসরের পরও ভারতীয় হকিতে ধ্যানচাঁদের অবদান ছিল। পাতিয়ালায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টসের হেড কোচ ছিলেন ধ্যানচাঁদ। রাজস্থানেও কোচিং ক্যাম্প করেছিলেন।