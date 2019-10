রবীন্দ্র জাডেজার অনবদ্য ক্যাচে ফিরলেন Aiden Markram, দেখুন ভিডিও

২৭তম ওভারে‌ মারক্রামকে আউটের বলটিও ছিল তাঁরই। ফিরতি বলটি ধরতে তাঁকে রীতিমতো তাঁর ফিটনেসের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। একহাতে ধরে ফেলেন সেই ক্যাচ। ৩৯ রান করেন তিনি।

তাঁর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার পাঁচ উইকেট চলে গিয়েছিল। মহম্মদ শামিও তিনটি উইকেট নেন। স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন থিউনিস ডে ব্রুয়েনকে হারিয়ে দ্রুততম ৩৫০ উইকেটের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেন।

এই সবের মধ্যেই জাডেজার রিটার্ন ক্যাচ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। সেই নিয়েই আলোচনা চলতে থাকে।

That Jadeja caught and bowled is pretty ridiculous. He actually ended up making it look really easy but it's a hell of a grab. pic.twitter.com/G0lJwTHbol