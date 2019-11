উমেশ যাদবের জন্য এই জয় ‘দিওয়ালি ধামাকা’

ভিডিওতে ঋদ্ধিমান সাহা উমেশ যাদবকে প্রশ্ন করছেন, ‘‘দীপাবলি চলে এসেছে। তুমি কী এখানে আসার আগে বাজি ফাটিয়েছে।''

WATCH: @Wriddhipops turns anchor in Ranchi to discuss @y_umesh's & @MdShami11's heroics - by @RajalArora



For full interview click https://t.co/TyUOM5urGw pic.twitter.com/LykU5xREeX