‘‘সব ভুল হল’’: বিমানে উঠে এমন কথা কেন জানালেন ফাফ ডুপ্লেসিস?

পোস্টে রাগী ইমোজি ব্যবহার করে তাঁর বিরক্তিও প্রকাশ করেছেন তিনি।

Finally on a plane to Dubai after a 4 hour delay . Now I'm gonna miss my flight to India, next flight is only 10 hours later...@British_Airways — Faf Du Plessis (@faf1307) September 20, 2019

কয়েক ঘণ্টা পরে প্রোটিয়া অধিনায়ক আবারও তাঁর খারাপ অভিজ্ঞতার কথা জানান। তবে এবার খানিক হাল্কা মেজাজে।

তিনি লেখেন, ‘‘জীবন যখন আপনাকে লেবু দেয়, লেবুর সরবত বানিয়ে ফেলুন। আমার ক্রিকেট ব্যাগ এখনও আসেনি! আসলে হাসি ছাড়া আর কীই বা করতে পারি। কিন্তু ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, আজ আমার অন্যতম খারাপ উড়ান অভিজ্ঞতা হল, যখন সবই ভুল হল। এখন কেবল আশা করতে পারি আমার ব্যাটগুলি ঠিকমতো পাব।''

When life gives you lemons , make lemonade .My cricket bag hasn't arrived !!!!!!!!!! Actually can just smile about it but, wow @British_Airways today was one of my worst flying experiences where everything went wrong. Now just hoping I'll have my bats back eventually — Faf Du Plessis (@faf1307) September 21, 2019

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ টুইটের উত্তর দি‌লেও ফ্যানরা ডুপ্লেসিসের এহেন খারাপ অভিজ্ঞতায় ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের ব্যাঙ্গাত্মক উত্তর দেয়।

Feel free to DM us if you need a hand, Faf. Kimbers https://t.co/L1epyfzysM — British Airways (@British_Airways) September 21, 2019

He is married already.. he doesn't your hand for god sake.. RETURN HIS BAG — dinesh (@dinesh17S) September 21, 2019

He doesn't need a hand. He needs his bats to hold in his hands. — Tom (@tradertom14) September 21, 2019

Looking at the reply from BA, they shd just fire the guy handling their twitter account.... — Anti national(@KanjooosMarwadi) September 21, 2019

ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ সিরিজ এখনও শেষ হয়নি। প্রথম ম্যাচ হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় হওয়ার কথা ছিল ১৫ সেপ্টেম্বর। কিন্তু বৃষ্টিতে খেল‌াই হয়নি।

দ্বিতীয় ম্যাচে বিরাট কোহলির ব্যাটে ভর দিয়ে অনায়াস জয় পেয়েছে ভারত। তাঁর ৭২ রানের সৌজন্যে সাত উইকেটে জয় পায় ভারত।

৫২ বলে ৭২ রান‌ের ঝোড়ো ইনিংসটি খেলার পথে বিরাট সতীর্থ রোহিত শর্মাকে টপকে গিয়ে আন্তর্জাতিক টি২০ ক্রিকেটের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়ে গেলেন। ১৫০ রানের লক্ষ্যে নেমে ভারত ১৯ ওভারেই লক্ষ্যে পৌঁছে সিরিজে ১-০ জয় এগিয়ে যায়।

তৃতীয় তথা শেষ টি২০ ম্যাচ রবিবার বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে হওয়ার কথা।