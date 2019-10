চেতেশ্বর পূজারাকে কেন মাঠের মধ্যেই অপমান করলেন Rohit Sharma

দেখুন সেই ঘটনা:

এরকমটা কোহলিকে মাটের মধ্যে অনেকবারই করতে দেখা গিয়েছে। রান নেওয়ার চেষ্টা না করায় তিনি তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া সে ব্যাপারে একমত। তাতে যে বেন স্টোকসও একমত সেটা তিনি টুইট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে রোহিত শর্মা এই টেস্ট রেকর্ড করে ফেললেন

আর রোহিত যখন সেই একই শব্দ ব্যবহার করেছে তখন বেন স্টোকস আর নিজেকে আটকে রাখতে পারেননি মন্তব্য করা থেকে। তিনি টুইটে লেখেন, ‘‘এ বার রোহিত বিরাট নয়... তুমি যদি জানো তুমি জানো।''

This time it's Rohit not Virat....if you know you know

এই বছরের জুনে স্টোকস এই নিয়েই টুইট করেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় যা নিয়ে মজা তৈরি হয়েছিল। সেখানে তিনি বলেছিলেন, তিনি আর টুইট দেখতে চান না তাই তাঁর টুইটার ডিলিট করে দেওয়া উচিৎ।

I may delete Twitter just so I don't have to see another tweet reading "He's saying Ben Stokes"(when he's clearly not)in reply to a video of Virat saying you know what it was funny the first 100,000 times.