শিখর ধাওয়ানের প্রতি কোনও অসম্মান নেই, টুইট করে জানালেন Tabraiz Shamsi

সেই ঘটনার ছবি ও ভিডিও সঙ্গে সঙ্গেই ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়।

বুধবার ২৯ বছরের এই সাউথ আফ্রিকান স্পিনার সেই ঘটনার ব্যাখ্যা করেছেন টুইটে। যেখানে তাঁর সেই সেলিব্রেশনের কারণ জানিয়েছেন তিনি।

তিনি লেখেন, ‘কোনও অসম্মান নেই... শুধু ভালবাসা, উপভোগ ও বিনোদন! বিগম্যানকে জিজ্ঞেস করছিলাম কেন তিনি আমাকে একটা সাবধানবার্তা দেননি আমাকে প্রথম দুই বলে পার্কের বাইরে পাঠানোর আগে।''

No disrespect... only love, enjoyment and entertainment!



Asked the big man why he didnt give me a warning atleast before smoking me out of the park 1st two balls lol #DefinitelyWokeMeUp #GottaHaveSomeFunAtWork pic.twitter.com/wdLWN5ks9p