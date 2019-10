Ravichandran Ashwin ছুঁয়ে ফেললেন মুথাইয়া মুরলীধরনের বিশ্ব রেকর্ডকে

India Vs South Africa 1st Test Day 5: ২০৩ রানে প্রথম টেস্ট জয় ভারতের

শ্রীলঙ্কার তারকা স্পিনার মুরলিধরন এই রেকর্ড করেছিলেন। সেটাই ছুঁলেন অশ্বিন। তিনি ২০১০-এ অবসর নেন। প্রাক্তন স্পিনার হরভজন সিং অশ্বিনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি লেখেন, ‘‘দ্রুততম ৩৫০ উইকেটের জন্য শুভেচ্ছা। আর অনেক আসুক।''

Congratulations @ashwinravi99 for getting fastest 350 test wickets.. wish u many more