সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মহেন্দ্র সিংহ ধোনি নিয়ে কথা বলবেন শুনে হাসলেন বিরাট কোহলি

তিনি আরও বলেন, ‘‘আমি নিশ্চিত। এ নিয়ে আমি কী বলব? উনি ডাকলেই আমি কথা বলতে চলে যাব।'' তাঁর কথা শুনে রুমের অনেকেই হেসে ফেলেন।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলবেন কিনা তা বিরাট কোহলির হাতেই ছাড়লেন Sourav Ganguly

ভারত সিরিজের শেষ টেস্টে ইনিংস ও ২০২ রানে জয়লাভ করেছে। চার দিনেই শেষ রাঁচি টেস্ট। বিরাট কোহলির কাছে জানতে চাওয়া হয় তিনি কি ধোনির বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন?

‘‘না। উনি এখানে। উনি চেঞ্জ রুমে আছেন। আসুন, হ্যালো বলে যান।'' এই কথা বলে মুখে কষ্টহাসি নিয়ে সম্মেলন থেকে বেরিয়ে যান বিরাট কোহ‌লি।

ক্রিকেটারদের বয়কটে সংশয়ে ভারত-বাংলাদেশ সিরিজ

Reporter: When in Ranchi, a visit to the local boy's crib beckons?

Virat: Be our guest #TeamIndia #INDvSA pic.twitter.com/HLdDYX3Pxn