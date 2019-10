India Vs South Africa, 3rd T20: ৯ উইকেটে জিতে সিরিজ ড্র করল দক্ষিণ আফ্রিকা

টস জিতে রবিবার চিন্নাস্বামীতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। মোহালির পর এদিনও ব্যার্থ রোহিত শর্মার ব্যাট। ১২-র পর ন'রানের ইনিংস খেললেন তিনি। তিন নম্বরে নেমে ব্যর্থ বিরাট কোহলির ব্যাট থেকেও এল ন'রানই। ঋষভ পন্থের থেকে যতটাই আশা করা হোক এই পরিস্থিতিতে তিনি আবারও ব্যর্থ করলেন ১৯ রান। এর পর শ্রেয়াস আয়ার যিনি মোহালিতে বিরাটের সঙ্গে ভরসা দিয়েছিলেন তিনি ফিরলেন মাত্র পাঁচ রানে।

