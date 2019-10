বিরাট কোহলির রেকর্ড নিয়ে টুইট করল ICC, তা দেখে কী বললেন আফ্রিদি

প্রাক্তন পাকিস্তান অধিনায়ক শাহিদ আফ্রিদিও বিরাটের প্রশংসা না করে পারেননি। তিনি বিরাটকে ‘গ্রেট প্লেয়ার' অ্যাখ্যা দিয়েছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে জয়ের জন্য বিরাটের প্রশংসায় Deepak Chahar

আইসিসি বিরাট কোহলিকে নিয়ে একটি টুইট করে। সেখানে তিন ফর্ম্যাটের ক্রিকেটে বিরাট কোহলির ব্যাটিং গড় আলাদা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। এবং তাঁতেই শুভেচ্ছা জানিয়েছে শাহিদ আফ্রিদি। লেখেন, ‘‘বিশ্বের ক্রিকেট ফ্যানদের এন্টারটেইন করতে থাকো।''

Tests: 53.14 ODIs: 60.31 T20Is: 50.85 Virat Kohli once again averages over 50 in all three international formats pic.twitter.com/3R8GnYwtvE

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল বিরাট কোহলিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে টুইট করে লেখে, টেস্ট: ৫৩.১৪ ওডিআই: ৬০.৩১ টি২০: ৫০.৮৫। বিরাট কোহলি আবার সব ফর্ম্যাটের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫০-এর উপর গড়ে পৌঁছে গেল।''

Congratulations @imVkohli You are a great player indeed, wish you continued success, keep entertaining cricket fans all around the world. https://t.co/OoDmlEECcu