ভারতীয় দলের সমর্থনে বেঙ্গালুরু পুলিশের টুইট ভালভাবে নেননি স্থানীয়রা

একজন এর জবাবে লেখেন, ‘‘অবশ্যই আমরা ব্যাঙ্গালোরের রাস্তায় ওভার স্পিড করতে পারব না এটা নিশ্চিত, এটা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।''

‘‘এরকম টুইট না করে যারা রাস্তায় ওভার স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছে তাদের ধরুন। আর আপনাদের কর্মীদের বলুন খুচরো ঘুষ না নিতে।''

আর একজন বলেছেন, ‘‘হ্যা, আমরা কী ভাবে পারব? এই গর্তে ভড়া রাস্তায় গাড়ি চালানোই যায় না তো ওভার স্পিড! ২৫ ও ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে এসে স্কিল দেখান।''

আর একজন লিখেছেন, ‘‘কনস্টেবলদের বাজে ভাষায় কথা বলাকেও আপনারা অনুমতি দিয়েছে।''

Obviously we can not overspeed on Bangalore roads.. no surprises - Balasubramanya (@Subbu05) September 22, 2019

Catch/penalize those overspeeding on roads rather than these tweets

Also tell ur employees not to take mamuli/bribe - KARTHIK (@Karthik_sridhr) September 22, 2019

Yeah how can we? One cannot even drive... leave alone over speed in this city of potholes! Ward 25&26 are dirt tracks come show skills here !! @HennurT @VoiceOfHoramavu @helpgnrgarden pic.twitter.com/4hNpwKw5GW - Anuprita Rajesh (@AnupritaRajesh) September 22, 2019

And are u allowing constables to use foul language too. - simha80 (@Narasimrishpaap) September 22, 2019

Apart from tweeting wits also respond to customer grievances,apart from appreciation tweets this twitter handle ignores everything against @BlrCityPolice - soul seeker (@a_soul_seeker) September 22, 2019

Overspending?? Inside blore?? With lot of por holes and unregulated traffic jams are key junctions I think I will be spending more on changing my clutch plate rather than paying fines.... - Naveen Peter (@naveen12051979) September 23, 2019

অনেকে আবার এই টুইটে মজাও খুঁজে পেয়েছেন এবং বেঙ্গালুরু পুলিশকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন। এককজন লিখেছেন, ‘‘সেন্স অফ হিউমারটা দারুণ।'' আর একজন লিখেছেন, ‘‘গুড বাউন্সার।''

Good sense of humor BCP pic.twitter.com/nN2KsaX5WI - Sundeep Reddy (@Sundeep1969) September 22, 2019

good bouncer - Shabarinath (@shabs267) September 22, 2019

বেঙ্গালুরু পুলিশ অনুমতি দিলেও কঠিন পিচে কেরামতি দেখাতে ব্যর্থ বোলাররা। যার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা ন'উইকেটে জয় তুলে নিয়েছে।কুইন্টন ডে কক অপরাজিত ৭৯ রানের ইনিংস খেলেছেন। টি২০ সিরিজ ১-১-এ শেষ হয়েছে। তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথম ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার পর দুটো ম্যাচ একটি করে জেতে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা।