দেখা হল রাহুল দ্রাবিড় আর রবি শাস্ত্রীর, তার পর কী করল BCCI

When two greats of Indian Cricket meet pic.twitter.com/Vj3bAeGr8y — BCCI (@BCCI) September 20, 2019

বিসিসিআই-এর লক্ষ্য ছিল রাহুল দ্রাবিড় ও রবি শাস্ত্রীকে গ্রেট আখ্যা দেওয়ার। যা নিয়ে মেতে উঠল টুইটার তবে পজিটিভ বার্তায় নয়।

একজন বিসিসিআই-এর টুইটে লেখেন, ‘‘একজনই হিরো, আমার হিরো দ্য ওয়াল, তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না।''

Only one hero my hero #TheWall #Legend #Dravid don't compare him with anybody — VINU S PILLAI (@vinu_bagavathi) September 20, 2019

আর একজন লেখেন, ‘এটা দেখে মনে হচ্ছে রাহুল ও দ্রাবিড় দুটো আলাদা মানুষ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে।''

It seems you counted RAHUL & DRAVID as two different persons — Anupam (@Anupam381) September 20, 2019

আর একজন ফ্যান বলেন, ‘‘ভারতের রাহুল দ্রাবিড়কে প্রয়োজন।''

India need services of Rahul dravid sir — Aninda Sarkar (@Sarkar15Aninda) September 20, 2019

Two greats - Rahul & Dravid — Roshan Rai (@RoshanKrRai) September 20, 2019

Expectations vs Reality — Sagar (@sagarcasm) September 20, 2019

সদ্য ভারতীয় সিনিয়র দলের কোচের পদে রেখে দেওয়া হয়েছে রাহুল দ্রাবিড়কে। বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে যাওয়ার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ থেকে সব ম্যাচ জিতে ফিরেছেন ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ ইতিমধ্যেই ১-০-তে এগিয়ে গিয়েছে।

বুধবার মোহালিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে আবার জ্বলে উঠেছে বিরাট কোহলির ব্যাট। ৫২ বলে ৭২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ভারতকে জয় এনে দিয়েছে। তার সঙ্গে হয়ে গিয়েছেন টি২০ ক্রিকেটের সর্বোচ্চ রান স্কোরার। সঙ্গে এক সঙ্গে তিন ফর্ম্যাটের ক্রিকেটেই করে ফেলেছেন ৫০-এর উপর গড়।

সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডে বিরাট কোহল‌ি ছাপিয়ে গিয়েছেন তাঁরই সতীর্থ রোহিত শর্মাকে।

১৫০ রানের লক্ষ্যে নেমে ১৯ ওভারেই ভারতকে জিতিয়ে দিয়েছেন বিরাট কোহলি।