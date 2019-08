ইস্টবেঙ্গল নিয়ে টুইট করে বিতর্কে তথাগত রায়, সামাল দিতে নতুন টুইট

তিনি তাঁর অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডলে লিখেছিলেন, ‘‘ইস্টবেঙ্গল অ্যাথলেটিক ক্লাব (মূলত ফুটবল) তাদের শতবর্ষ পালন করছে। তাদের কোনও অফিস-কর্মী বা কোনও সমর্থক কি ভেবে দেখেছে কেন তারা ইস্টবেঙ্গলকে সমর্থন করছে পশ্চিমবঙ্গে বসে?''

শতবর্ষ পূর্তি ইস্টবেঙ্গলের, লাল-হলুদকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

পরে আত্মপক্ষ সমর্থনে তথাগত আবার টুইট করেন। তাতে তিনি লেখেন, ‘‘গালাগালি শুরু হয়েছে, আসলে পুরোটাই বোঝার ভুল। আমাদের অনেকেই পূর্ব বঙ্গের শিকড়কে ভুলে গিয়েছি কিন্তু ক্লাবকে সমর্থন করছি নামটার জন্য। এটা ঘটনা যে, পশ্চিমবঙ্গে বসে ইস্টবেঙ্গলকে সমর্থন করাটা আমাকে ক্রমান্বয়ে মনে করিয়ে দেয় আমরা আমাদের ধর্মের জন্য বিতাড়িত হয়েছি।''

কেবল ইংরেজিই নয়, তিনি বাংলাতেও একই কথা লেখেন তাঁর টুইটারে।

Abuses pouring in,basically due to lack of understanding. Many of us have forgotten our East Bengali roots,but support the club of that name. The fact that I support East Bengal while sitting in West Bengal shd constantly remind me that we were driven out because of our religion