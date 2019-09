দেখুন অবসরের দু’সপ্তাহের মধ্যে কতটা মোটা হয়েছেন এই তারকা ফুটবলার

এখানে কিছু টুইট দেওয়া হল:

Wesley Sneijder enjoying his retirement a bit too much pic.twitter.com/GbrDwqk19W — Xav Salazar (@XavsFutbol) August 25, 2019

Wesley Sneijder looks like he has retired for 10 years pic.twitter.com/7szTk8NhGB — (@ayshardzn) August 26, 2019

Wesley Sneijder played professionally LAST SEASON and this is what he looks like now. Bless him. This is real dedication. pic.twitter.com/CGDe475zrc — Nando (@nandorvila) August 25, 2019

Wesley Sneijder during warm-up for a game of football with Ex-Internationals.

Damn can't imagine Suarez when he retires pic.twitter.com/Ohu9LZLuTf — Sly Stallone (@SlyStallone8) August 25, 2019

I prefer to think of Wesley Sneijder in his true pomp. pic.twitter.com/g90qgwJfDJ — John Brewin (@JohnBrewin_) August 25, 2019

Wesley Sneijder



When did he retire again...

pic.twitter.com/Ga7aQWnuXa — Kelechi Watchdog Nkoro (@K1Says) August 25, 2019

২০০৩-এ ১৯ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয় স্নেইডারের। তাঁর ১৭ বছরের দীর্ঘ কেরিয়ারে তিনি ক্লাব ও দেশের হয়ে অনেক ট্রফি জেতেন। ২০১০ ফিফা বিশ্বকাপে তাঁর দেশ রানার্স হয়েছিল। ফাইনালে দুরন্ত স্পেনের বিরুদ্ধে হারতে হয়েছিল নেদারল্যান্ডসকে। ফাইনালে পৌঁছতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন স্নেইডার।

সেবার টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেরা প্লেয়ার হয়ে রুপোর বল জিতেছিলেন তিনি। সোনার বল জিতেছিলেন উরুগুয়ের দিয়েগো ফোরলান।

বার্সেলোনার বিরুদ্ধে রিয়েল বেতিসের গোলে মেসির ছেলের উচ্ছ্বাস, দেখুন ভিডিও

২০১০-এর বিশ্বকাপ ফাইনালে দলকে তোলার পাশাপাশি ক্লাব ফুটবলেও এটাই ছিল তাঁর সেরা বছর। ১০ নম্বর প্লেয়ার হিসেবে তিনি ইন্টার মিলানকে সিরি ‘এ'তে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এ ছাড়া কোপা ইতালিয়া ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও খেলেছেন দাপটের সঙ্গে।

চার বছর বাদে ব্রাজিল বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসকে তৃতীয় স্থানে শেষ করতে সাহায্য করেছিলেন তিনি। সেমিফাইনালে আর্জেন্তিনার কাছে হারতে হয়েছিল। ২০০৮ ইউরোর টুর্নামেন্টের সেরা দলে জায়গা করে নিয়েছিলেন ওয়েসলি স্নেইডার। যদিও তাঁর দল কোয়ার্টার ফাইনালে রাশিয়ার কাছে হেরে ইউরো থেকে ছিটকে গিয়েছিল।

Premier League: আগুয়েরোর ৪০০ গোলের দিন জয়ে ফিরল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

ইউরোপের টপ লিগে লেখেছেন নিয়মিত। ইন্টার মিলান ছাড়াও তিনি খেলেছেন আয়াখস ও রিয়েল মাদ্রিদে। কেরিয়ার শেষ করেন কাতারের শীর্ষ স্থানীয় ক্লাব আল ঘারাফার হয়ে।

(তথ্য এএফপি)