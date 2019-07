দেখুন কী ভাবে নিজের অর্ধ থেকেই গোলে বল পাঠিয়ে চমক দিলেন ওয়েন রুনি

Copa America: চিলিকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পেরুর সামনে উরুগুয়ে

মেজর লিগ সকারের পক্ষ থেকেই সেই গোলের ভিডিও টুইট করা হ। সেখানে লেখা, ‘‘মাঝ মাঠ থেকে ছাপিয়ে গেলেন ওয়েন রুনি।''

এর পরই টুইটে শুভেচ্ছার বন্য বয়ে যায় ওয়েন রুনির জন্য। সকরেই তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে শুরু করেন। কেউ রুনিকে ‘ব্রিলিয়ান্ট' আখ্যা দেন।

এক ফ্যান টুইট করে লেখেন, ‘তাঁর সময়ের বিশ্বের সেরা প্লেয়ারদের মধ্যে একজন। আর এখনও সেটা তাঁর রয়েছে! কিছু এসে যায় না কে কী বলছে। ওয়েন রুনি তাঁর সময়ে অপ্রতিরোধ্য ছিলেন।''

One of the greatest players in the world back in his prime, and he's still got it now! Don't care what anyone says. Wayne Rooney in his prime was unbeatable