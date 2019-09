বাবার ভিডিও দেখে সাক্ষাৎকারের মাঝেই কেঁদে ফেললেন Cristiano Ronaldo

FIFA Award: ভ্যান জিক, রোনাল্ডো ও মেসি রয়েছেন তালিকায়

ইন্টারভিউতে তাঁকে একটি ভিডিও দেখানো হয়েছিল যা দেখে কেঁদে ফেললেন তিনি। নিজেকে সামলে বললেন, ‘‘এই ভিডিওটি আমি আগে দেখিনি।'' এর সঙ্গে তিনি জুড়ে দেন, ‘‘কষ্টটা আসলে এটা ভেবে বাবা কিছুই দেখে যেতে পারল না। আমার পুরস্কার নেওয়াটা দেখতে পারল না কখনও।''

'He doesn't see me receive awards.'



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR