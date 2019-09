বার্সেলোনার বিরুদ্ধে রিয়েল বেতিসের গোলে মেসির ছেলের উচ্ছ্বাস, দেখুন ভিডিও

Premier League: আগুয়েরোর ৪০০ গোলের দিন জয়ে ফিরল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

রিয়েল বেতিসের হয়ে প্রথম গোলটি করেন নাবিল ফেকির। মাতেও বসেছিলেন বাবার কোলেই। সঙ্গে সঙ্গেই সে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। পাশেই বসে ছিলেন লুইস সুয়ারেজ। তাঁর প্রতিক্রিয়ায় মাতেও রীতিমতো লজ্জা পেয়ে যায়।

মেসিও তা দেখে হেসে ফেলেন। হাসের রোল ওঠে সবার মধ্যে। পুরো ঘটনাটায় ধরা পড়ে ক্যামেরায়।

Among the Messrs Messi, Mateo is the messer pic.twitter.com/3vfMKJeHNp