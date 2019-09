তাঁর সঙ্গে নৈশভোজে যেতে চান, রোনাল্ডোর কথা শুনে কী করলেন মেসি? রইল ভিডিও

বার্সেলোনার বিরুদ্ধে রিয়েল বেতিসের গোলে মেসির ছেলের উচ্ছ্বাস, দেখুন ভিডিও

কিন্তু ওই সাক্ষাৎকারের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হল মেসির সঙ্গে নৈশভোজে কখনও না যাওয়া নিয়ে রোনাল্ডোর আক্ষেপ এবং ভবিষ্যতে নৈশভোজে যাওয়ার ইচ্ছের কথাও।

মেসি সম্পর্কে রোনাল্ডো বলেন, ‘‘এটা বজায় রাখা মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু আমাদের মধ্যে ভাল সম্পর্কই ছিল।''

এরপরই তিনি বলেন, ‘‘আমরা কখনও একসঙ্গে নৈশভোজ করিনি। কিন্তু আমি আশা করব ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই করব।''

সিআরসেভেন বলেন, ‘‘ফুটবলের ইতিহাসের অংশ হওয়াটা দারুণ ব্যাপার। আমি আছি। এবং অবশ্যই ও-ও আছে।''

দেখে নিন পুরো ভিডিও:

Ronaldo: "We've not had dinner together yet, but I hope in the future!"@Cristiano & Messi at the #UCLdrawpic.twitter.com/KOFY8680tU