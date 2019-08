ইস্টবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা দিবসে কপিলকে না আসার আর্জি কেন জানাচ্ছেন ফ্যানরা?

শতবর্ষে পা, মশাল মিছিলে মেগা উদযাপন শুরু ইস্টবেঙ্গলের

রইল তেমনই কয়েকটি টুইট:

Check out guys This is unfair that our Players harassed by the club and forcing them to accept forged new contract! What thuggery is this? @EastBengalFC ?? @therealkapildev @praful_patel #KapilDevBoycottEB — It's (@IAandhi) July 31, 2019

Okay so now East Bengal is dragging @therealKapilDev into this dirt. They have no shame. @eastbengalfc grow some consciousness before thinking of calling the legend. #KapilDevBoycottEB — Ravi Rana (@raviranabjp) July 31, 2019

Sportsman like Kapil Dev should not spoil his reputation by associating with unprofessionala like @eastbengalfc @therealKapilDev #KapilDevBoycottEB — 12th Man (@Imroopal) July 31, 2019

How can @therealkapildev ruin his owning reputation by associating with these clubs. #KapilDevBoycottEB — Jamod Kishan (@JamodKishan5) July 31, 2019

First the news of Jobby's forgery case, Earlier Ruidas, John Dias, Sukhdev. Now @QuessConnect pulling out. @eastbengalfc this is wake up call from 100 yrs of slumber. @therealkapildev #KapilDevBoycottEB — Digital Salman (@salman3126) July 31, 2019

ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব বৃহস্পতিবার কলকাতায় আসছেন বলে জানা গিয়েছে।

ইস্টবেঙ্গলের তরফে আইএএনএস-কে জানানো হয়েছে, ‘‘কপিল দেব আসছেন। তিনি আগামীকাল সকালে এখানে চলে আসবেন। আমরা কোনও টুইটার ট্রেন্ডের ব্যাপারে জানি না। আমরা তাদের উপেক্ষা করতেই পছন্দ করব।''

১৯৯২ সালের ২২ জুন কপিল সই করেছিলেন ক্লাবে। তার ছ'দিন‌ পরে লাল-হলুদের হয়ে মাঠে নামেন তিনি। মোহনবাগানের সঙ্গে এক প্রদর্শনী ম্যাচে ২৭ মিনিট খেলেছিলেন তিনি।

(তথ্য আইএএনএস)