Amitabh Bachchan -এর ‘নীল’ টুইট! কোন দলের সমর্থক বুঝিয়ে দিলেন টুইটে

রিয়ালেই থাকছে‌ন বেল, স্পষ্ট ইঙ্গিতে বোঝালেন জিদান

তার আগে উয়েফা সুপার কাপে লিভারপুলের কাছে পেনাল্টিতে হারতে হয়েছে। তারপর রবিবার রাতে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে লেস্টার সিটির সঙ্গে ১-১ ড্র। শুরুতে দারুণ খেললেও ক্রমে লেস্টার সিটি ম্যাচে ফিরলে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায়, হারতেও পারত চেলসি।

ক্লান্তির প্রসঙ্গ তুলেছেন ল্যাম্পার্ড। বুধবারই লিভারপুলের সঙ্গে ম্যাচটি ছিল। ফলে তারপরই রবিবার নামতে হওয়ায় ক্লান্ত ছিলেন ফুটবলাররা, মত ল্যাম্পার্ডের।

তবে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে দলের ভেঙে পড়াতে বেশ অসন্তুষ্ট ল্যাম্পার্ড। অত ভাল শুরু করেও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারেনি চেলসি। তিনি বলেন, ‘‘প্রথম ২৫ মিনিট ছিল আমরা কেমন করে খেলতে চাই। আৱ বাকিটা তা ছিল না। আমরা অনেক জায়গা দিয়ে দিচ্ছিলাম। এটা আমার কাছে খুবই অসন্তোষজনক লেগেছে যে শুরুর ভাল খেলাটা আমরা চা‌লিয়ে যেতে পারিনি। আমি আশা করি না ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেগের সূচনাটা সারাক্ষণ বজায় রাখা যাবে। কিন্তু আমরা বল ছাড়ার থেকে বল ধরাটা আরও ভাল করতে পারি।''

তিনি আরও বলেন, ‘‘আমাদের আরও ব্যক্তিত্ব ছিল। সপ্তাহের মাঝখানে সেটা আমরা দেখাতে পেরেছিলাম। কিন্তু আজ আমরা তা পারিনি।''

(তথ্য সহায়তা: এএফপি)