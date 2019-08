ইস্টবেঙ্গলের ১০০ বছরে ফুটবলের উৎসব, মিলে গেল রাজনীতি থেকে ক্রিকেট

মঞ্চ আলো করে বসেছিলেন, সেরা কোচ প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সবার প্রিয় পিকে। ছিলেন সুভাষ ভৌমিক, শ্যাম থামা, মহম্মদ হাবিব, ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, সুকুমার সমাজপতি, ভাইচুং ভুটিয়া, সুনীল ছেত্রীসহ প্রাক্তন ও বর্তমান ফুটবলাররা। তার বাইরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন, কপিল দেব, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অল্প সময়ের জন্য ইস্টবেঙ্গলের মঞ্চ আলো করে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইস্টবেঙ্গলকে সংবর্ধনা দেওয়ার কথা ঘোষণা করে দিলেন সরকারের তরফে। তাঁর গলায়ও শোনা গেল ‘‘জয় ইস্টবেঙ্গল''।

শতবর্ষ পূর্তি ইস্টবেঙ্গলের, লাল-হলুদকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

ইস্টবেঙ্গলের মঞ্চ থেকে বাগান কর্তা দেবাশিস দত্তের বার্তা, ‘‘ইস্টবেঙ্গল আছে বলে মোহনবাগান আছে, মোহনবাগান আছে বলে ইস্টবেঙ্গল আছে। ভারতের ফুটবলকে আমরাই এগিয়ে নিয়ে যাব। ১০০ বছর নয় দীর্ঘ বছর বাঁচুক ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।'' তাঁর হাতেও সংবর্ধনা তুলে দেওয়া হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে। তুলে দেওয়া হয় পালতোলা নৌকোর মেমেন্টো। মঞ্চে দেবাশিস দত্তকে জরিয়ে ধরেন ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার। নিন্দুকেরা বলবেন এ জোট ফেডারেশনের বিরুদ্ধে একাট্টা হওয়ার। কিন্তু ফুটবলের পক্ষে সব সম্ভব। সে লড়াই হোক বা বন্ধুত্ব, সবটাই ফুটবলের জন্য।

