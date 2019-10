যুবরাজ সিংয়ের শুভেচ্ছার জবাবে এমন কী বললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

Greater the man greatest the journey! Frm IndianCaptain to @BCCI president.Think it will b a gr8 insight 4 a cricketer to be an administrator & make others understand admin frm a players point of view Wish u were d president while d yoyo was in demand good luck dadi @SGanguly99 — yuvraj singh (@YUVSTRONG12) October 18, 2019

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিতে ভোলেননি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এবং সেই উত্তরে সৌরভ লেখেন, ‘‘দেশকে একাধিক বিশ্বকাপ জিতিয়েছো তুমি আর এখন এই খেলার জন্য আরও ভাল কিছু করার সময় এসেছে।''

Thank u the best .. u have won India world cups .. time to do good things for the game now .. u r my super star .. god bless always — Sourav Ganguly (@SGanguly99) October 18, 2019

সৌরভ লেখেন, ‘‘ধন্যবাদ তোমাকে দ্য বেস্ট... তুমি আমার সুপার স্টার।''

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই জবাব ফ্যানদের মনেও পৌঁছে যায়। তাঁরাও সৌরভকে ধন্যবাদ দিতে ভোলেননি।

love you dada your contribution to indian cricket is fabulous save indian cricket from match fixing scandal and bookies give breakthrough to youngsters shewhag yuvi harbajan zaheer and ms dhoni without you the skylevel image of indian cricket is not possible — vijayaganesh (@vijayag14912431) October 18, 2019

love you dada your contribution to indian cricket is fabulous save indian cricket from match fixing scandal and bookies give breakthrough to youngsters shewhag yuvi harbajan zaheer and ms dhoni without you the skylevel image of indian cricket is not possible — vijayaganesh (@vijayag14912431) October 18, 2019

love you dada your contribution to indian cricket is fabulous save indian cricket from match fixing scandal and bookies give breakthrough to youngsters shewhag yuvi harbajan zaheer and ms dhoni without you the skylevel image of indian cricket is not possible — vijayaganesh (@vijayag14912431) October 18, 2019

মঙ্গলবার ৪৭ বছরের ক্রিকেটার থেকে প্রশাসক হওয়া সৌরভ একটি ছবি টুইট করেছিলেন। সেই ছবিতে ছিলেন জয় শাহ, অরুণ ধুমল, জয়েশ জর্জ ও মাহিম ভর্মা। বিসিসিআই-এ নতুন প্রশাসনে সৌরভের সতীর্থরা।

ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নিয়ে মুখ খুললেন Sourav Ganguly

এই পুরো নির্বাচনে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন অনুরাগ ঠাকুর। বিসিসিআই-এর প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন অনুরাগ।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এখন ভারতের ক্রিকেটের জন্য কোমর বেঁধে নামতে চলেছেন। দায়িত্ব নেওয়ার আগেই তিনি তাঁর রোডম্যাপ তৈরি করে ফেলেছেন ভারতীয় ক্রিকেটকে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরাতে।

সৌরভ সোমবার সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ‘‘আশা করছি আগামী কয়েকমাসে আমরা সব কিছু সঠিক জায়গায় নিয়ে আসতে পারব ভারতীয় ক্রিকেটের।''