কোথায় রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির পোস্টের পর প্রশ্ন ফ্যানদের

কিছুদিন আগেই বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। শোনা যাচ্ছিল দু'জনের সম্পর্কে চির ধরেছে। এবং সেটা বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হারের পর থেকেই। আবার এই ছবি সেই জল্পনাকে নতুন করে উসকে দিল। যেখানে স্কোয়াড বলে ক্যাপশন দিলেও দেখা যাচ্ছে না রোহিত শর্মাকে।

বিরাট কোহলির পোস্ট ঘিরে সমর্থকরা কী বললেন দেখে নিন

Where is Rohit Sharma — Arjun Srivastava (@ArjunSr34875084) August 2, 2019

Hey @imVkohli if everything is alright with in your team and dressing room, why every time you post a pic with team members @ImRo45 always go missing?? #RohitSharma #ViratKohli — Gaurav Varmani ???? (@gauravvarmani) August 2, 2019

India's squad is not squad without #RohitSharma — myselfDwip (@Dwip_kalita_) August 2, 2019

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ খেলতে উড়ে যাওয়ার আগে রোহিত শর্মার সঙ্গে তাঁর সমস্যার কথা উড়িয়ে দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। সোমবার বিরাট বলেছিলেন, ‘‘অনেকদিন ধরেই আমি এটা দেখছি। ব্যাক্তিগত জীবনকে সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে। একটা সময়ের পর এটা অসম্মানজনক হয়ে যায়। আমার আর রোহিতের মধ্যের কোনও কিছু নেই।''

এর সঙ্গে তিনি জুড়ে দেন, ‘‘আমরা মিথ্যের মধ্যে রয়েছি। আমরা সত্যিটাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমরা অন্ধের মতো সব ভাল জিনিসকে দেখছি তাই এমন হচ্ছে। আমরা আমাদের মাথার মধ্যে নিজেরাই কিছু তৈরি করছি এবং চাইছি সেটাকেই সত্যিই বলে মেনে নিতে।''

এর পর এই বিতর্ক নিয়েও রোহিত শর্মা টুইট করেন। যা দুই ক্রিকেটারের বৈষম্যকে আরও একবার উসকে দিয়েছে।

বুধবার রোহিত শর্মা টুইটে লেখেন, ‘‘আমি শুধু দলের জন্য মাঠে নামি না, আমি মাঠে নামি দেশের জন্য।''

I don't just walk out for my Team. I walk out for my country. pic.twitter.com/S4RFkC0pSk — Rohit Sharma (@ImRo45) July 31, 2019

৩ অগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ। তার মধ্যে রয়েছে তিনটি টি২০, তিনটি ওডিউআই ও দু'টি টেস্ট ম্যাচ।

সব ফর্ম্যাটেই নেতৃত্ব দেবেন বিরাট কোহলি।