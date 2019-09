অ্যাশেজের মাদকতায় টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়ামেও ক্রিকেট উদযাপন ভক্তদের!

অ্যাশেজে বেন স্টোকস ঝড়! আগের রাতে কী খেয়েছিলেন জানালেন ‘বিগ বেন'

বিশ্বকাপ ফাইনালের মাসখানেকের মধ্যে ১৩৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে জয় হেডিংলিতে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট জেতালেন স্টোকস। মাত্র এক উইকেটে অবিশ্বাস্য জয় পেয়েছে ইংল্যান্ড।

এই জয়ে ইংল্যান্ড জুড়ে খুশির বন্যা বয়ে যায়। দেখা যায়, ফুটবল দেখতে আসা দর্শকরা মুহূর্তের মধ্যে ক্রিকেট ভক্ত হয়ে পড়েছে।

রবিবার প্রিমিয়ার লিগে টটেনহ্যাম হটস্পার ও নিউ ক্যাসলের খেলা দেখতে আসা দর্শকরা ফুটবল শুরুর আগে স্টেডিয়ামের ভিতরে টিভির সামন‌ে ম্যাচের শেষ দিকের রুদ্ধশ্বাস অংশটি দেখতে থাকেন। স্টোকসের মারা জয়সূচক বাউন্ডারির পরে তুমুল হর্ষধ্বনিতে জয় উদযাপন শুরু হয়ে যায়।

