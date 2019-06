শোয়েব আখতারের বিদায়ী ভিডিওর জবাবে কী বললেন যুবরাজ সিং

অনেক ভাল বিদায় হওয়া উচিৎ ছিল, যুবরাজকে বললেন রোহিত

‘‘যুবরাজ সিং একজন রকস্টার, একজন ম্যাচ উইনার এবং দারুন বন্ধু। আমি যখন ওকে ২০০৩-এর বিশ্বকাপের ম্যাচে সেঞ্চুরিয়নে দেখেছিলাম ওকে। ও দারুণ একটা ইনিংস খেলেছিল। আমার সব সময়ই মনে হয়েছে ও একজন মার্জিত ব্যাটসম্যান। আর ও পাঞ্জাবী এবং আমাদের ভাষায় কথা বলে,'' সোমবার বলেন শোয়েব আখতার।

দেখুন যুবরাজ সিংয়ের অবসরের ভিডিওতে কী বার্তা দিলেন তিনি

তিনি আরো বলেন, ‘‘আমার মনে আছে ও খুব স্বাভাবিক গেম খেলে। যুবি ক্রিকেট সম্পর্কে অনেক কিছু জানত। দেশের হয়ে ও অসাধারণ কিছু করেছে।২০১১ বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের বড় ভরসা ছিল ও। এবং স্টুয়ার্ট ব্রডের বিরুদ্ধে ওর ছয় ছক্কা অতুলনীয় ছিল। ও একজন দেশপ্রেমী ভারতীয় এবং ম্যাচ উইনার। ওর ভবিষ্যতের জন্য ওকে অনেক শুভেচ্ছা।''

দেখুন সম্পূর্ণ ভিডিও:

শোয়েব আখতারের হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসা এই কথার জবাবে যুবরাজ বলেন, ‘‘ধন্যবাদ তোমার অসাধারন শুভেচ্ছার জন্য। বিশ্বাস কর যতবার তুমি বল হাতে দৌঁড়ে আসতে আমার দিকে ততবার আমারপ আতঙ্ক হতো! তোমার মুখোমুখি হওয়ার জন্য নেক বেশি সাহস জোগার করতে হতো। আমাদের মধ্যের বেশ কিছু লড়াই যা সারাজীবন মনে থাকবে।''

Thanks payan for ur lovely wishes. Trust me Everytime u ran into bowl at me it was terrifying ! Had to gather a lot of courage to face u. We had some great battles will always cherish those moments @shoaib100mph Shoaib Akhtar's Special Message https://t.co/a1pdmT1mrA