যুজবেন্দ্র চাহালের জন্মদিনে কী বললেন রোহিত শর্মা

২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় হয়ে গিয়েছিল ভারতের। সেই ম্যাচে চাহাল ১০ ওভারে ৬৩ রান দেন। নেন মাত্র একটি উইকেট। আট ম্যাচে মাত্র ১২ উইকেটই নিতে পেরেছেন ভারতের এই লেগ স্পিনার। গড় ৩৬.৮৩। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে শুধু একদিনের দলে সুযোগ পেয়েছেন তিনি।

যুজবেন্দ্র চাহাল আন্তর্জাতিক টি২০তে প্রথম ভারতের হয়ে পাঁচ উইকেট নেন এক ম্যাচে। তার পর তাঁর সঙ্গে যোগ দেন অবশ্য কুলদীপ যাদব ও ভুবনেশ্বর কুমার। যদিও টি২০ আন্তর্জাতিকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চাহালের ২৫ রানে ছয় উইকেটই এখনও ভারতের সেরা বোলিং।

ভারতের সামনে এখন লক্ষ্য ২০২০তে টি২০ বিশ্বকাপ। তার জন্য এখন থেকেই ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। চাহালকে সেই দলে জায়গা করে নিতে হলে নিজেকে আবার ঢেলে সাজাতে হবে। ফিরে পেতে হবে তাঁর চেনা ছন্দ।

আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ায় হবে টি২০ বিশ্বকাপ।