বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্লেজারের সিক্রেট কী?

এমএস ধোনির সিদ্ধান্তকে সম্মান দেওয়া হবে, জানিয়ে দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়



বোর্ড সভাপতির দায়িত্ব নিলেন সেই ব্লেজার গায়ে পরে যা অধিনায়ক হওয়ার পর তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। নীল রঙের সেই ব্লেজারের বুজে রয়েছে বিসিসিআই-এর লোগো। সৌরভ বলেন, ‘‘আমি যখন ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলাম তখন আমি এই ব্লেজার পেয়েছিলাম। তাই আমার মনে হল আজও এটাই পরে যাই। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি এটা এতটা ঢিলে হয়ে যাবে।''

