অবসরের পর কী করবেন এমএস ধোনি, দেখুন এই ভাইরাল ভিডিও

এমএস ধোনির (MS Dhoni) অবসর নিয়ে জল্পনা দীর্ঘদিনের। কিন্তু যখনই অবসর নিয়েছেন বা অধিনায়কত্ব ছেড়েছেন তা কাউকে টের পেতে দেননি তিনি। হঠাৎই সবাইকে চমকে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। অনেকেই মনে করছেন বিশ্বকাপের পরই সব রকম ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন তিনি। টেস্টকে আগেই বিদায় জানিয়েছিলেন। লক্ষ্য ছিল ২০১৯ বিশ্বকাপ খেলা। সেই দলেও রয়েছেন তিনি। তাই তাঁর অবসরের জল্পনা এখনও বেশ তাজা। তার মধ্যেই অবসর জীবনে তাঁর পরিকল্পনার কথা সামনে চলে এল। আইএএনএস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে এমএস ধোনি (MS Dhoni) তাঁর আঁকা ছবি দেখাচ্ছেন।

এই ভিডিওতে তিনটি ছবি দেখান তিনি। ধোনি বলেন, ‘‘আমি একটা সিক্রেট সবাইকে জানাতে চাই। ছোটবেলা থেকে আমি একজন আর্টিস্ট হতে চেয়েছিলাম। অনেক ক্রিকেট খেলা হয়ে গিয়েছে আর এখন সময় এসেছে কিছু ছবি আঁকার।''

