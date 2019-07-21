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বিরাট কোহলির নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাচ্ছে ভারতীয় দল

Updated: 21 July 2019 16:16 IST
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ওয়েস্ট ইন্ডিয়ে ভারত তিনটি ওডিআই, তিনটি টি২০ ও দু’টি টেস্ট ম্যাচ খেলবে।

West Indies Tour: Virat Kohli To Lead The Squad, Jasprit Bumrah Included In Test Team
বিরাট কোহলি বিশ্রামের কথা থাকলেও তিনিই থাকছেন নেতৃত্বে © এএফপি

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে (West Indies Series) ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন বিরাট কোহলিই (Virat Kohli)। ৩ অগস্ট থেকে শুরু হবে একমাসের এই সফর। রবিবার তার জন্যই ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করে দিল বিসিসিআই (BCCI)। প্রথম উইকেট কিপার হিসেবে দলে জায়গা করে নিলেন ঋষভ পন্থ (Rishabh Pant)। এমএস ধোনি (MS Dhoni) একদিন আগে নিজেই এই সফর থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। যশপ্রীত বুমরাকে (Jasprit Bumrah) টি২০ ও ওডিআই সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হলেও টেস্ট দলে রাখা হয়েছে তাঁকে। বিশ্বকাপের পর এই প্রথম খেলতে নামবে ভারত। প্রত্যাশা মতই খলিল আহমেদকে (Khalil Ahmed), নভদীপ সাইনিকে লিমিটেড ওভারের দলে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া মণীশ পাণ্ড্যে (Manish Pandey), শ্রেয়াস আয়ারও (Shreyas Iyer) জায়গা করে নিয়েছেন ভারতীয় সিনিয়র দলে। ইন্ডিয়া ‘এ' দলের হয়ে ভাল খেলার ফল পেলেন এই ক্রিকেটাররা। 

বিশ্বকাপ থেকে চোটের জন্য দেশে ফিরে যাওয়া শিখর ধাওয়ানকে লিমিটেড ওভারের সিরিজে ৱাখা হয়েছে, ঋদ্ধিমান সাহা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, হনুমা বিহারী ও উমেশ যাদবকে ফেরানো হয়েছে টেস্ট দলে।

তিন ফম্র্যাট মিলে দলে একমাত্র নতুন মুখ রাহুল চাহার। আইপিএল, ডোমেস্টিক পর্যায়ে টানা ভাল পারফর্মেন্সের ফল পেলেন রাজস্থানের এই লেগ স্পিনার। দীপক চাহারের তুতো ভাই তিনি। দীপক চাহারও রয়েছে টি২০ দলে। 

বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ পড়েছেন একমাত্র দীনেশ কার্তিক। হার্দিক পাণ্ড্যে ও যশপ্রীত বুমরাকে বাদ দেওয়া হয়েছে অত্যধিক ওয়ার্কলোডের কথা ভেবে। যদিও টেস্ট দলে রাখা হয়েছে বুমরাকে।  

ওয়েস্ট ইন্ডিয়ে ভারত তিনটি ওডিআই, তিনটি টি২০ ও দু'টি টেস্ট সিরিজ খেলবে।

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