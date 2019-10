মালিঙ্গার মতো ইয়র্কার করে নজর কেড়ে নিলেন শ্রীলঙ্কার এই টিনেজার, দেখুন ভিডিও

এই সেই ভিডিও যা নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে তোলপাড়:

Trinity College Kandy produces another Slinga !!



17 Year old Matheesha Pathirana took 6 wickets for 7 Runs on his debut game for Trinity !! #lka pic.twitter.com/q5hrI0Gl68