Watch: সচিনের বাউন্সার লক্ষ্মণকে, দর্শক এমএস ধোনি

এমএস ধোনির (MS Dhoni) একাগ্রতা সম্পর্কে সকলেরই জানা। যা তাঁকে অনেকের থেকে আলাদা করেছে। যা তাঁকে ভারতের জার্সিতে সাফল্য এনে দিয়েছে। এক পুরনো ভিডিও আবারও তার প্রমান দিল। যা পোস্ট করলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন মেন্টাল কন্ডিশনিং কোচ প্যাডি আপ্টন। যেখানে দেখা যাচ্ছে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক খুব মন দিয়ে সচিন তেন্ডুলকরের (Sachin Tendulkar) বাউন্সার দেওয়া দেখছেন ভিভিএস লক্ষ্ণণকে (VVS Laxman)। সেটা ২০০৮-এর ভারত বনাম ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের ঘটনা। লক্ষ্মণ প্রথম টেনিস বল বাউন্সার ছেড়ে দেন। দ্বিতীয় বল ডাক করেন। ধোনি মন দিয়ে সেটাই দেখতে ব্যস্ত।

দেখে নিন সেই ভিডিও টি:

@sachin_rt @VVSLaxman281 bouncer practice in the Chennai change-room during India vs England Test match (Dec, 2008), as @msdhoni watches on...