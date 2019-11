৪১-এ পা দিলেন বীরেন্দ্র সেহবাগ, সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছার জোয়ার

সেহবাগ বিসিসিআই-এর শুভেচ্ছার জবাব দিয়েছেন, এবং প্রশংসা করেছেন সঠিক সময়ের জন্য।

সেহবাগ টুইটে লেখেন, ‘‘সব কিছু সময়ের উপর নির্ভর করে, এবং দারুণ টাইমিং, একদম মধ্যরাতে এই ভিডিও আপলোড করা হয়েছে! অসংখ্য ধন্যবাদ বিসিসিআই।''

It's all about timing and what a timing , sharp at mid night with the video upload! Many thanks @BCCI https://t.co/22229mEx4S — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 20, 2019

প্রাক্তন ভারতীয় ব্যাটসম্যান ভিভিএস লক্ষ্মণ সেহবাগের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে সেহবাগকে শুভেচ্ছা জানান। বার্থ ডে বয় হিন্দিতে জবাব দেন।

তিনি জবাবে লেখেন, ‘‘আপকি বাত হি নিরালি হ্যায় ভারতা, জ্বলবে আজ ভি কায়েম হ্যায় আপকে। অসংখ্য ধন্যবাদ বিশেষ এই শুভেচ্ছার জন্য।''

Aapki baat hi niraali hai Bhrata, Jalwe aaj bhi kaaayam hain aapke. Many thanks for your special wishes https://t.co/D5on26qodH — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 20, 2019

হরভজন সিং বীরেন্দ্র সেহবাগকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, ‘‘বর্তমান যুগের ভিভ রিচার্ডস'।

হরভজন লেখেন, ‘‘শুভ জন্মদিন আমার বল করা সব থেকে ভয়ঙ্কর ব্যাটসম্যানকে। জিও লাল..আধুনিক যুগের ভিভি রিচার্ডস।''

Happy birthday to the most dangerous batsman I have ever bowled to @virendersehwag jeo Lala..modern day's VIV Richards pic.twitter.com/SGbhPd1OWh — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 20, 2019

Thank you Kedar. Lage rehna, and you have my best wishes always — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 20, 2019

Thank you .

Aa jaao haveli pe, Ranchi chhodke . — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 20, 2019

Thanks Mayank. Now you are the one motivating me and many lovers of the game on how to have the hunger to score runs when opportunity strikes. Best wishes always https://t.co/oVEFBGM6uA — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 20, 2019

সেহবাগকে এর পর দেখা যাবে বাংলাদেশ সিরিজে ধারাভাষ্য বা বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় ব্রকাস্টার্সদের সঙ্গে।

৩ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ। তার পর রয়েছে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। যা আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ।