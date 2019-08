রোহিত শর্মা কী ভাবে বুঝে নিলেন জাডেজা বিরাট কোহলির কথাই বলছেন

রোহিত-কোহলি সমস্যার কথা কোনও হতাশ ক্রিকেটারের বানানো, দাবি গাভাস্কারের

প্রথম নামটি ছিল যশপ্রীত বুমরার। যা রোহিত এক সেকেন্ডের মধ্যেই বুঝে নেন। কিন্তু পরের নামটা ছিল বিরাট কোহলি। বোঝা সহজ ছিল না। তাও রোহিত শর্মা বেশ সহজেই ম্যানেজ করে নেন। জাডেজা বিরাট কোহলির ব্যাট করার আগের মুহূর্তের বড ল্যাঙ্গুয়েজ দেখাচ্ছিলেন। এবং কী ভাবে তিনি বল ছাড়েন সেটাও দেখান। রোহিতকে শুরুতে একটু চিন্তায় দেখা যায়।এর পর নিজেই তিনি ক্লু দিতে শুরু করেন। ব্যাটসম্যান বা ভারতীয় দলের ক্রিকেটার। এবং তার পরই তিনি বুঝে ফেলেন জাডেজা বিরাট কোহলিকেই নকল করছেন।

কয়েক হাত দূরেই বসেছিলেন ভারত অধিনায়ক। তাঁকে দেখা যায় জাডেজা ও রোহিতের দিকে তাকিয়ে হাসতে এবং তিনি জানতে চান, কী করল। বলেন, ‘কেয়া কিয়া'।

