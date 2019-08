চন্দ্রযান-২ উৎক্ষেপণের জন্য ইসরোকে শুভেচ্ছা জানালেন বিরাট-সচিন

Another historic and proud moment for the nation as the #Chandrayaan 2 is launched Jai Hind #ISRO #IndiaMoonMission — Virat Kohli (@imVkohli) July 22, 2019

I congratulate Team @isro on achieving yet another milestone with the launch of #Chandrayaan2!



Hope this paves the way for many more ambitious and successful missions in the future. Jai Hind ! pic.twitter.com/io919I1YrS — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 22, 2019

প্রাক্তম ভারতীয় ব্যাটসম্যান ভিভিএস লক্ষ্মণ এবং আরও অন্যান্য ক্রিকেটাররাও ইসরোকে শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি চন্দ্রযানের সফল উৎক্ষেপণে।

Exemplary ! Many congratulations to @isro on the successful launch of #Chandrayaan2 . pic.twitter.com/9b7RzQYOkl — VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 22, 2019

Congratulations team @ISRO, this is a very proud and historical moment for India! #Chandrayaan2 — cheteshwar pujara (@cheteshwar1) July 22, 2019

Indeed a historic moment for India. ???????? Congratulations to all the members of @isro for successfully launching #Chandrayaan2 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 22, 2019

Many congratulations to Team #Chandrayaan2 @isro for the successful and seamless launch ! pic.twitter.com/LINKS5ZHUk — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 22, 2019

গত সপ্তাহেই প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। উৎক্ষেপণের ৫৬ মিনিট আগে যান্ত্রিক কারনে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু দ্বিতীয় চেস্টায় সফল চন্দ্রযান-২ উৎক্ষেপণ।

কিন্তু কঠিন কাজ সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরে খুশি বিজ্ঞানীরাও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও তাঁর অফিসে বসে লাইভ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন। এতটাই এর সাফল্য নিয়ে মুখিয়ে ছিল গোটা দেশ। সকলের নজর ছিল আজকের দিনটিতে।

চন্দ্রযান-২-র সফল উৎক্ষেপণের পর ভারতই চতুর্থ দেশ যারা চাঁদের মাটিতে নামতে চলেছে। ভারতের আগে এই কাজ করেছে আমেরিকা, রাশিয়া ও চিন।