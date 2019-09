একান্ত মুহূর্তে বিরাট-অনুষ্কা, ভিডিও জিতল সোশ্যাল মিডিয়ার মন

ফিরোজ শাহ কোটলা হল অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম, কোহলির নামে হল স্ট্যান্ড

দিল্লির ওই অনুষ্ঠানে পাশাপাশি বসা বিরাট ও অনুষ্কাকে একান্তে সময় কাটাতে দেখা যায়। ক্যামেরায় ধরা পড়ে সেই মুহূর্ত। টুইটারে সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই ভাইরাল হয়ে যায়। টুইটেরাত্তিরা মুগ্ধ বিরুষ্কার রোম্যান্স দেখে।

Cute! @AnushkaSharma and @imVkohli caught in an adorable moment during an event in Delhi. pic.twitter.com/C3siyPkWFH