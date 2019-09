Arun Jaitley Death: জেটলির সম্মানে কালো আর্মব্যান্ড পরে নেমেছে ভারত

ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি টুইট করে অরুণ জেটলির মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জ্ঞ্যাপন করেছেন।

তিনি লেখেন, ‘‘অরুণ জেটলিটির কথা শুনে আমি স্তম্ভিত ও দুঃখিত। তিনি খুব ভাল মানুষ ছিলেন। সব সময় অন্যদের সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। ২০০৬-এ যখন আমার বাবা প্রয়াত হয়েছিলেন তখন তিনি সময় বের করে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন শ্রদ্ধা জানাতে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।''

Shocked & saddened to hear about the passing away of Shri Arun Jaitley ji. He was genuinely a good person, always willing to help others. He took out his precious time back in 2006 when my father passed away to come to my home & pay his condolences. May his soul rest in peace.