Ashes 2019: বাকিদের থেকে কোথায় আলাদা স্টিভ স্মিথ, ব্যাখ্যা করলেন শচীন তেন্ডুলকর

ICC Test rankings: বিরাটকে পিছনে ফেলে টেস্টের শীর্ষে স্টিভ স্মিথ

এবার ফিরে এসে তাঁর ব্যাট আবারও গর্জে উঠল। এবার এল দ্বিশতরান। এবছরের সর্বোচ্চ টেস্ট স্কোরারকে আউট করতে কা‌লঘাম ছুটছে ইংল্যান্ডের।

স্মিথের ব্যাটিং দেখে মুগ্ধ স্বয়ং ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকর। টুইটারে তিনি লিখেছেন, ‘‘জটিল টেকনিক। কিন্তু সংহত মানসিকতা। এটাই স্টিভ স্মিথকে বাকিদের থেকে আলাদা করেছে। অসাধারণ প্রত্যাবর্তন।''

COMPLICATED TECHNIQUE but an ORGANIZED MINDSET is what sets @stevesmith49 apart. Incredible comeback!#ENGvsAUS pic.twitter.com/02MNGkYQ7y