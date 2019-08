মুডিকে সরিয়ে বিশ্বজয়ী ইংল্যান্ডের কোচ বেইলিসকে আনল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

কেকেআর-এর কোচের পদ থেকে সরানো হল জ্যাক কালিসকে, সরলেন সহকারী সাইমন কাটিচও

Trevor Bayliss, England's WC Winning coach, has been appointed as the new Head Coach of SunRisers Hyderabad. #SRHCoachTrevor pic.twitter.com/ajqeRUBym5 — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) July 18, 2019

"After very careful consideration, the SunRisers franchise has decided to take a new direction with the

দলের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘‘অনেক ভাল ভাবে পর্যালোচনরা পরে সানরাইজার্স ফ্র্যাঞ্চাইজি সিদ্ধান্ত নিয়ে হেড কোচের ব্যাপারে নতুন দিকে এগিয়ে যাওয়ার। টম মুডির বদলে তাঁকে আনা হচ্ছে। ট্রেভর এরই মধ্যে দু'বার আইপিএল জিতিয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সকে। পাশাপাশি বিগ ব্যাশ লিগেও সিডনি সিক্সার্সকে জিতিয়েছেন তিনি। তিনি একজন প্রামাণ্য বিজয়ী এবং আমাদের ধারণা তাঁর সাফল্যের রেকর্ড সানরাইজার্সের আগামী দিনের পাথেয় হবে।''

তাঁর সঙ্গে কী চুক্তি হয়েছে সেকথা অবশ্য বলা হয়নি।

২০১৬ সালে সানরাইজার্সকে আইপিএল জেতানো ও সাত বারের মধ্যে পাঁচ বার প্লে অফে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুডিকে ধন্যবাদও জানানো হয়েছে ওই বিবৃতিতে।

২০১৯-এর আইপিএলে সানরাইজার্স শেষ করেছে চতুর্থ হয়ে। দিল্লি ক্যাপিটালস-এর কাছে তারা এলিমিনেটরে হেরে যায়।